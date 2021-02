Hyundai Ioniq 5: la nuova via della mobilità

Hyundai svela in anteprima l’innovativa Ioniq 5, crossover green che si configura come il primo modello del nuovo brand Ioniq, dedicato ai veicoli a trazione elettrica.



Presentato durante un evento online, il nuovo veicolo nasce a partire dalla piattaforma dedicata ai BEV del costruttore e che consente di avere proporzioni uniche grazie al passo allungato.

Gli interni di Ioniq 5 sono realizzati con materiali eco-friendly e impiegano sistemi di connettività e di guida assistita avanzati.



Il design esplora nuove strade, alla ricerca di una maggiore libertà stilistica. Il profilo appare ispirato a Hyundai Pony con un passo di 3.000 mm, una scelta che punta a proporre nuove proporzioni per ottenere un veicolo elettrico contemporaneo.

La parte anteriore presenta un cofano a conchiglia che riduce al minimo gli spazi tra i pannelli della carrozzeria garantendo un’ottima aerodinamica. Le luci diurne (DRL) conferiscono una firma luminosa riconoscibile, inoltre questi gruppi ottici a forma di pixel caratterizzano anche la coda della vettura.



Il profilo laterale presenta maniglie automatiche a scomparsa che rendono la superficie pulita. Le ruote aerodinamiche richiamano il tema stilistico Parametric Pixel e sono proposte con un diametro di 20 pollici.



Il tema Living Space a bordo è rappresentato dalla Universal Island, una consolle centrale mobile che scorre fino a 140 mm. Ioniq 5 è dotata di sedili anteriori regolabili elettricamente che possono essere reclinati secondo i desideri degli occupanti. Il catalogo include nove tinte per la carrozzeria, mentre gli interni sono offerti in tre variazioni cromatiche.