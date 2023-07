Notizie Hyundai Nuova Santa Fe: stile e comfort

19/07/2023 di Grazia Dragone Svelati i primi dettagli della nuova generazione Rinnovata e trasformata rispetto alla serie precedente, la quinta generazione di Hyundai Santa Fe si presenta come una soluzione pratica e funzionale, adatta ad ogni esigenza di guida.

Robusta, ma anche curata in ogni dettaglio, la vettura non si risparmia sul fronte dello spazio, anzi si offre con generosità ed ampiezza, sia a bordo che nel bagagliaio.



Il suv rappresenta un perfetto equilibrio tra vita urbana e tempo libero, adatta ai viaggi in famiglia ma anche alle gite brevi. La forma squadrata del veicolo e il suo profilo ben riconoscibile, derivano dal passo allungato e dalla forma del portellone posteriore. Il frontale presenta un cofano alto, luci ad H e passaruota muscolosi. Il posteriore propone linee semplici e luci con disegno ad H.



Il portellone posteriore si apre su uno spazio che dona una sensazione simile a quella di una terrazza. La seconda e la terza fila di sedili sono ripiegabili per rispondere a qualsiasi utilizzo.

Tra i dettagli offerti a bordo spiccano il doppio caricatore wireless per smartphone e il Panoramic Curved Display.



Nuova Santa Fe adotta diversi materiali sostenibili: il rivestimento scamosciato del cielo, i tappetini e il retro dei sedili della seconda e della terza fila sono realizzati con plastica riciclata, mentre il cruscotto e i rivestimenti delle portiere sono ricoperti da materiali eco-compatibili.I colori esterni ed interni, ispirati alla luce naturale, ne sottolineano lo stile.

