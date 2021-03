Hyundai Kona N: alcune anticipazioni

Hyundai svela alcuni dettagli della nuova Kona N, che promette una forte presenza su strada insieme al comfort e alla funzionalità che ritroviamo su un suv.



Le prime immagini lasciano ben distinguere i tratti estetici di questo nuovo modello, che appartiene alla gamma N ad alte prestazioni del brand. Il look è innegabilmente sportivo nato dalla sinergia tra la divisione Hyundai N e lo Hyundai design Center, che hanno lavorato insieme per sviluppare uno stile distintivo e dinamico.



Nel frontale si notano le grandi prese d'aria sportive e la nuova firma luminosa che esalta l’aspetto aggressivo.

La griglia inferiore definisce il carattere del paraurti: la sua forma si ispira a una fusoliera aeronautica e si estende verso il lato della vettura, enfatizzandone l'efficienza aerodinamica e la velocità. Completa il look anteriore il logo N sulla calandra.



Nella parte posteriore, un grande spoiler a doppia ala dona dinamicità e ingloba la terza luce di stop con forma triangolare. Il doppio scarico di grandi dimensioni esprime l’attitudine alle alte prestazioni del modello.

Più in basso sul paraurti posteriore, troviamo un ampio diffusore che migliora la gestione dei flussi d'aria. L'aspetto sportivo viene ulteriormente caratterizzato dai parafanghi in tinta con la carrozzeria. Esclusivi i cerchi in lega e i dettagli rossi che sottolineano la vista laterale.



Il modello amplierà la famiglia di SUV Hyundai presente sul mercato europeo.