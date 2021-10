Stella Vita: la mobilità si affida a un raggio di sole

La mobilità sostenibile potrebbe avvalersi di una soluzione energetica davvero green, come quella solare, per alimentare le auto elettriche.

Un’idea che non sembra così irrealizzabile per Solar Team, collettivo di studenti dell'Università di Tecnologia di Eindhoven, che ha realizzato il prototipo Stella Vita, un veicolo dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto, che alimentano il motore e tutte le funzionalità del veicolo che diventa, in tal modo, un vero e proprio spazio abitativo.



L’idea innovativa ha destato l’interesse del Gruppo Renault e in particolar modo del marchio Mobilize, alla costante ricerca di tutte le forme di mobilità sostenibile.

Il brand specifico del marchio transalpino è concentrato proprio sulle soluzioni di trasporto a basse emissioni, esplorando tutte le tipologie di energia alternativa.



Stella Vita si configura come una realistica opportunità nello sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibile, in quanto è alimentato da diverse fonti di energia, compresa quella solare. Il veicolo ha percorso migliaia di km, partendo dai Paesi Bassi per dirigersi verso il Renault Technocentre, superando il difficile banco di prova della strada, e mostrare tutte le proprie caratteristiche durante un incontro significativo e ispiratore.



In dettaglio, i pannelli solari di Stella Vita sono posizionati sul tetto. Quando il veicolo è fermo, la superficie totale dei pannelli può raggiungere 17,5 metri quadrati. Sulla strada, Stella Vita può raggiungere fino a 120 km orari, grazie al suo design aerodinamico. La capacità delle batterie agli Ioni di Litio è pari a di 60 kW/h e consente di raggiungere 600 km con una carica completa, che diventano 730 km in una piena giornata di sole.



Tuttavia, occorrono da due a tre giorni per ricaricare completamente le batterie con i pannelli solari, quando il Prototipo è fermo. Il prototipo può anche essere collegato a punti di ricarica elettrici standard, per garantire la mobilità in tutte le condizioni atmosferiche. Questo Concept rappresenta il futuro del trasporto sostenibile, una specie di casa mobile dove si può vivere e lavorare. Quando il veicolo è fermo, il tetto si solleva per creare più spazio all'interno, mentre le ali laterali si estendono, raddoppiando la superficie dei pannelli solari.