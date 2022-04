Notizie Polizza auto: ecco come fare per risparmiare

31/03/2022 di Domenico Scalera Elenco delle spese che ruotano attorno ad un auto, in primis la polizza assicurativa

polizza assicurativa. In poche parole, la legge impone di dover circolare sulle strade pubbliche solo ed esclusivamente con mezzi dotati di polizza assicurativa, in caso contrario, si corre il rischio di essere contravvenzionati dalle forze dell’ordine. Diversamente da come si potrebbe pensare, stipulare la polizza è un metodo per circolare per strada in tutta sicurezza, senza doversi preoccupare di dover risarcire i terzi in caso di sinistri stradali.



Come risparmiare sulla polizza auto?

Il primo suggerimento per risparmiare sulla polizza RC auto è stipulare il contratto online. Rivolgendosi in agenzia, infatti, i prezzi potrebbero essere più alti perché si paga l’intervento del consulente nonché i costi fissi (ad esempio le spese dell’ufficio, l’elettricità, ecc.). Online, invece, tali costi non sussistono in quanto basta compilare un modulo con i dati del veicolo ed i propri. È possibile, infatti, effettuare il calcolo dell'assicurazione auto con targa della propria vettura in tutta semplicità, ottenendo in poco tempo un preventivo. Ovviamente, per avere una soluzione ancora più conveniente, è bene confrontare diversi preventivi prima di stipulare il contratto. Un altro suggerimento per ottenere un risparmio sul premio da corrispondere è avvalersi della Legge Bersani se si è neopatentati. Questa norma, infatti, permette di avvalersi della classe di merito di un altro membro della famiglia. Le classi di merito sono degli indicatori numerici che permettono di avere un premio più alto o più basso a seconda dei sinistri causati alla guida del veicolo. Quando si stipula un contratto assicurativo per la prima volta, la classe di merito è la quattordicesima (su diciotto) ma se una persona presente sullo stesso stato di famiglia ha una classe più alta ci si può avvalere appunto della Legge Bersani.



Risparmiare si…ma in sicurezza!

