Pagani Utopia: reveal a Milano

Pagani sceglie un contesto inusuale e del tutto inaspettato per presentare la sua ultima creazione Utopia, perfettamente incastonata nella cornice del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

La nuova hypercar è pronta a scrivere un inedito capitolo della storia del brand e lo fa muovendo i primi passi dall’interno della Sala del Cenacolo, circondata dai disegni originali di Leonardo da Vinci.



“All’ingresso del Museo, il visitatore viene accolto da una frase che reca con sé un significato profondo: Scienza è Cultura. Questa espressione racchiude l’essenza stessa del Museo come luogo dedicato a Leonardo da Vinci e, come lui, sintetizza la contaminazione tra saperi, anime diverse ma complementari che insieme sono in grado di dare comprensione della realtà ”, spiega Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.



Curata da Pagani Automobili e Pietro C. Marani, l’esposizione offre un doppio percorso. Da un lato la genialità di un uomo dalla mente versatile, dall’altro il pensiero che ha portato Horacio Pagani e il suo team a concepire il progetto Utopia.

Il visitatore può seguire la genesi del progetto attraverso dei pannelli dedicati che ncludono le fonti di ispirazione, i primi disegni, le scelte cromatiche e i materiali utilizzati.