Pagani Utopia Roadster: il reveal al Monterey Car Week

Versione a cielo aperto della hypercar Utopia, la Pagani Utopia Roadster è stata sviluppata congiuntamente alla versione Coupè, per poter offrire una declinazione differente all’identità sportiva del modello.



Lo stile delle due versioni è il risultato del lavoro dello stesso team di designer e ingegneri, guidato dallo sguardo attento di Horacio Pagani. Le portiere conservano l’apertura a farfalla, una soluzione affascinante.

La guida openair è possibile posizionando l’hard-top su un cavalletto. E’ disponibile anche un soft-top, da riporre in una valigia.



A bordo dell’Utopia Roadster, i tappetini hanno una texture dedicata ispirata ai fuoribordo e la chiave richiama il profilo della versione aperta. Per la selleria, la scelta dei colori e dei materiali è ampia.

Tra le dotazioni, Pagani Utopia include una coppia di valigie realizzata con gusci interni in carbonio rivestiti in pelle.



Utopia Roadster conserva la stessa leggerezza della Coupé, fermandosi a 1.280 kg, grazie a una monoscocca riprogettata per ottimizzare rigidezza e resistenza, rinunciando a quei pesanti rinforzi utilizzati di norma quando si elimina il tetto.

Il propulsore in uso è sempre lo stesso V12 frutto della collaborazione con Mercedes-AMG. La potenza di 864 CV regala una guida emozionante, sottraendosi all’uso di soluzioni sostenibili, ma liberando tutto il carattere e l’anima del motore.

In collaborazione con lo specialista britannico Xtrac, Pagani ha progettato inoltre una trasmissione che gestisce la coppia del V12 biturbo, rendendolo fluido in ogni situazione.



Ogni elemento della hypercar è stato realizzato con la massima cura e attenzione, unendo funzionalità e design. Il cambio manuale a sette rapporti, dall’aspetto ultramoderno, è gestito da una leva del cambio con griglia in titanio.

Il volante è particolare e presenta la corona, le razze e il mozzo realizzati in un unico pezzo di metallo leggero. La strumentazione è analogica, per un approccio tradizionale che rigetta i display digitali.

Pagani Utopia Roadster sarà prodotta in soli centotrenta esemplari ad un prezzo di partenza pari a 3,1 milioni di euro.

Per il reveal ufficiale bisogna attendere l’imminente Monterey Car Week, evento esclusivo per gli appassionati.