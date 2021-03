Pagani Huayra R: estrema libertà

Estrema e adrenalinica, la hypercar Pagani Huayra R nasce come vettura da pista, in grado di coniugare in modo perfetto soluzioni ingegneristiche d’avanguardia alla massima espressione estetica.



Libera, nel senso più ideale del termine, l'auto offre il fascino delle vetture di Le Mans e dei campionati del mondo sport prototipi degli anni ´60 e ´70, protagonisti di un’era ormai leggendaria delle competizioni a quattro ruote.



La sportiva firmata Pagani e realizzata dal team di San Cesario Sul Panaro, adotta soluzioni innovative studiate per esprimere le prestazioni più elevate.La progettazione ha richiesto diverse sfide, come la messa a punto del motore aspirato a combustione interna più potente della storia del brand.



Il Pagani V12-R è un propulsore da corsa aspirato a dodici cilindri e 6 litri, progettato con HWA AG partendo da zero per ottenere un V12 da pista più leggero, potente ed efficiente mai creato.

Il nuovo motopropulsore può erogare una potenza di 850 CV (625 kW) a 8250 giri/min ed una coppia massima di 750 Nm, già disponibili da 5500 fino a 8300 giri/min, mentre il sistema ad iniezione diretta a 200 bar assicura massima efficienza in termini di termodinamica e di autonomia, a vantaggio delle performance.

Tra i componenti di ultima generazione creati per Huayra R troviamo l’inedito cambio sequenziale a sei rapporti progettato in collaborazione con HWA AG insieme al motore.



La monoscocca è il risultato di un lavoro che intende offrire il massimo coinvolgimento emozionale alla guida, regalando le stesse sensazioni vissute a bordo di una vera e propria auto da competizione.

Realizzata mediante l’applicazione delle più recenti tecnologie composite, quali Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, la nuova monoscocca incorpora i sedili, in modo da garantire massima protezione insieme a strutture laterali per l’assorbimento d’urto ed al roll-bar, pur mantenendo una facile accessibilità.



Gli artigiani si sono impegnati in modo intenso nello sviluppo di Huayra R per unire, agli aspetti tecnici, la massima eleganza. Ogni linea e superficie sono studiate per generare il massimo carico aerodinamico, garantendo un comportamento sicuro in ogni condizione.



A bordo ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza senza pari. Tutti i comandi essenziali, come il controllo di trazione, selezione delle mappe dell’ABS, controllo delle comunicazioni via radio ed altre funzioni sono disponibili sul volante con attacco rapido, regolabile in altezza e lunghezza ed estraibile per facilitare l’accesso in abitacolo. La pedaliera regolabile è progettata in collaborazione con AP Racing.