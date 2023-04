Notizie Ram 1500 REV: reveal al Salone di New York

06/04/2023 di Grazia Dragone Il veicolo full-size assicura un´ampia autonomia Tecnologie avanzate insieme a soluzioni sostenibili è ciò che intende offrire la gamma Ram in futuro, qualità che troviamo rappresentate al Salone di New York dal nuovo modello 1500 REV MY 2025, il primo Pick-Up leggero Full-Electric a batteria.



“Il Ram 1500 REV Full-Electric è una pietra miliare del nostro percorso che mira a offrire le migliori soluzioni elettrificate del settore e rafforza ulteriormente la nostra gamma pluripremiata” sono le parole di Mike Koval Jr, CEO del marchio Ram.



Il veicolo viene proposto in due opzioni Full-Electric, che prevede un pacco batteria standard da 168 kWh con un’autonomia fino a 563 km ed un pacco batteria opzionale di grandi dimensioni da 229 kWh con un’autonomia fino a 805 km. In entrambi i casi, è possibile aumentare l’autonomia di 177 km in circa 10 minuti grazie alla ricarica rapida da 800 VCC fino a 350 kW.



La ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo, da veicolo a impianto domestico e da veicolo a rete consente a di ricaricare un altro veicolo elettrico a batteria del brand Stellantis o di fornire energia alla rete.

Ram 1500 REV 2025 è disponibile in cinque allestimenti: Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited e l’inedito Tungsten. E’ stato realizzato sulla nuova architettura STLA Frame, progettata per i veicoli elettrici full-size. Il nuovo telaio in acciaio alto-resistenziale è composto da materiali avanzati per essere leggero ma allo stesso tempo anche resistente.



Il design sia affida a linee moderne che trasmettono il suo spirito audace. Il nuovo volto è riconoscibile con la sua presenza grafica e architettura visual. Il Ram 1500 REV full-electric include fari a LED premium a diapason, un badge R-A-M illuminato e il bagagliaio ad apertura elettrica one-touch, con uno spazio di carico di 424 litri.

Il nuovo Ram 1500 REV 2025 full-electric è dotato del sistema Uconnect più recente, con un display touchscreen da 12 o 14,5 pollici e un’esperienza intuitiva.

