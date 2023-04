Notizie Leasing senza anticipo o Noleggio a Lungo Termine senza anticipo?

27/04/2023 di Domenico Scalera Il Noleggio a Lungo Termine solitamente viene scambiato con il Leasing. Ecco quali sono le differenze Noleggio a Lungo Termine solitamente viene scambiato con il Leasing (o viceversa). Si tratta di due soluzioni che seppur possano sembrare molto simili tra di loro, in realtà celano caratteristiche differenti. Vedremo quindi, quali sono le differenze per decretare l’opzione più conveniente.



Entrambe le soluzioni, prevedono il pagamento di alcune rate mensili ma è proprio la finalità di entrambe le soluzioni che cambia. Vedremo di seguito, qual è la differenza tra Noleggio a Lungo Termine e Leasing.



Qual è la differenza tra Noleggio a Lungo Termine e Leasing?

Per comprendere se conviene scegliere il Leasing oppure il Noleggio a Lungo Termine, è indispensabile fare delle analisi accurate.



Le auto a noleggio lungo termine senza anticipo sono presenti su siti come Finrent e altre società similari e permettono di poter sottoscrivere un contratto pur non avendo soldi da destinare al noleggio.



Il leasing è una formula di “noleggio”, ma con la differenza rispetto al NLT, di poter pagare una maxi rata finale per riscattare la vettura o in alternativa qualora non si fosse interessati a riscattarla, prorogare il contratto esistente, recedere definitivamente e restituire il mezzo o rinnovarne uno nuovo.



Il noleggio a lungo termine invece, prevede la locazione di una vettura a propria scelta, finalizzata soltanto al “noleggio”. A fine contratto è possibile chiudere o rinnovare l’accordo, scegliendo la stessa vetture oppure una nuova. Sia il leasing che il noleggio a lungo termine, includono nella rata mensile, dei servizi accessori molto importanti: manutenzione (ordinaria e straordinaria), assicurazione RC Auto, soccorso stradale e messa in strada. Questo consentirà di risparmiare parecchi soldi. Occorre chiaramente, assicurarsi (prima di firmare il contratto) dei servizi inclusi nella rata.



La formula “senza anticipo” invece, sottoscrivibile sia nei contratti di Leasing che in quelli di Noleggio a Lungo Termine, consente al contraente, di poter assicurarsi il mezzo desiderato, evitando di ridurre il suo patrimonio economico.



“L’anticipo”, non deve essere confuso con la caparra o cauzione. La somma che viene destinata anticipatamente, è una cifra che è persa a monte. Lo scopo è semplicemente quello di ridurre l’ammontare del canone mensile. Ad esempio, il noleggio a lungo termine di una Audi A3, con un anticipo di 2 mila euro, può comportare un canone mensile di 300 euro, mentre scegliendo l’opzione “senza anticipo”, il prezzo potrebbe lievitare di duecento euro in più mensili.



Vediamo un veloce confronto tra Noleggio a Lungo Termine e Leasing:

Noleggio a Lungo Termine

Canone/Rata mensile: “All inclusive” sono inclusi i costi connessi all'uso della vettura tra cui copertura RCA, manutenzione, messa in strada, soccorso stradale.

Senza anticipo: Sì, è possibile.

Finalità: Locazione a lungo termine.

Non sono previste Maxi rate finali nel Noleggio a Lungo Termine.



Leasing

Benefit fiscali: Detrazione e deducibilità al 100% ai fini IRAS, per un periodo massimo pari a 2/3 del periodo di ammortamento.

Maxi rata finale: Sì, nel caso si volesse riscattare il veicolo.

Senza anticipo: Sì, è possibile.

Finalità: Operazione di finanziamento



A chi conviene il Noleggio a Lungo Termine?

Il noleggio a lungo termine è una soluzione che conviene a liberi professionisti, aziende, ma anche privati. È un’opzione da considerare per coloro che percorrono molti km all’anno, per un minimo di 15 mila KM.



Inoltre, è una scelta idonea per chi non vuole rischiare la svalutazione della propria vettura, oltre che essere perfetta per chi non vuol perdere tempo in pratiche burocratiche. Ebbene sì, perché sarà la società locatrice ad occuparsi di tutto ciò che occorre per permettere la circolazione dei veicoli.



Questo è un enorme vantaggio per il conduttore, che potrà guidare la propria flotta di veicoli o il singolo mezzo, senza pensare alle scadenze (con conseguenti multe), e non perder tempo prezioso.



Per le aziende, il NLT garantisce un vantaggio in più, quello di poter detrarre e dedurre fino al 100%, l’IVA sul canone del noleggio. I benefit valgono sia per i liberi professionisti (come gli agenti di commercio), che per le aziende di diversa natura.



Sotto l’aspetto contabile, con il noleggio a lungo termine l’amministrazione di un’azienda può ricorrere ad un’unica emissione di una sola fattura pur avendo locato una flotta di veicoli, risparmiando altro tempo sulla gestione burocratica.



Grazie al noleggio a lungo termine è possibile locare veicoli Premium e non. Tutto dipende dalle proprie esigenze. Non di meno, il tipo di contratto è quasi totalmente personalizzabile: si possono variare i km annuali, scegliere la durata del contratto, stabilire se dare un anticipo oppure no, in base al proprio Budget.



A chi conviene il Leasing di un auto?

Il leasing auto, un po’ come il noleggio a lungo termine, conviene a chi percorre diversi chilometri all’anno. La differenza – come già anticipato – sta nella finalità. Chi sceglie il leasing, è perché probabilmente vuol ottenere un veicolo come se stesse avviando un finanziamento.



Occorre - come già ribadito - fare delle valutazioni approfondite, comprendendo quali sono gli oneri previsti dal leasing, e successivamente decidere se ne vale la pena oppure no.



L’importo della maxi rata finale dipende sostanzialmente dalla spesa totale del leasing. Per “maxi rata finale”, si intende il versamento in un’unica soluzione, che coprirà la restante parte (il debito residuo), rispetto a quanto già pagato con le rate mensili.



Solitamente la maxi rata finale prevede tra il 30% e il 60% del debito residuo. Per fare un esempio pratico: ipotizziamo di aver sottoscritto un contratto di leasing per un'auto Fiat 500X. Il totale del credito da dare è di 15.000 euro.



La società di leasing ha sottoscritto un contratto da 229 euro per 30 rate mensili, per un totale di 6.870€. Poco prima della naturale scadenza del contratto, la maxi rata finale sarà di 8.130 euro (15.000 euro – 6.870 euro).



