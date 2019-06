Renault Twingo 2019

30/05/2019

Agile e compatta, la city car Renault Twingo rinnova look e dotazioni per trovare nella terza genetrazione ancora più slancio e appeal. Le novità si concentrano sia all’esterno che all’interno. Tra le caratterizzazioni estetiche concentrate sulla carrozzeria si notano i nuovi gruppi ottici che integrano le luci diurne a LED e gli indicatori di direzione a forma di C. Si rinnova anche la veste grafica della calandra.



La vettura è stata, inoltre, ribassata di 1 cm. In coda ritroviamo la firma luminosa a forma di C nei gruppi ottici. Dotato di un’apertura più pratica, il portellone si può aprire e chiudere con un solo gesto. Il look può essere arricchito di nuove personalizzazioni: profili della calandra anteriore, retrovisori esterni, modanature laterali e profili del paraurti posteriore disponibili in Bianco Dreams, Rosso Passion o Giallo Mango. Anche la gamma cerchi si rinnova con cerchi fino a 16 pollici in lega.



Tre i livelli di allestimento previsti: Duel e Duel 2, insieme ad Intens, il nuovo top di gamma. IL catalogo delle motorizzazioni include i propulsori benzina SCe 65 e TCe 95. Il motore 1.0 SCe da 65 CV, guidabile anche dai neopatentati, ed il 0.9 TCe da 95 CV, quest’ultimo disponibile anche con cambio automatico a doppia frizione EDC. Tra le dotazioni troviamo, infine, due sistemi di infotainment: la radio R&GO ed il nuovo sistema multimediale Renault Easy Link.