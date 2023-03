Renault Nuovo Espace: the new generation

Più in linea con i canoni della modernità, ma senza tradire la sua natura, Renault Espace, il grande SUV a 5 o 7 posti, si veste di interessanti novità per rispondere alle esigenze della clientela e rafforzare la sua presenza nei segmenti C e D.



Sin dal 1983, l’anno del suo arrivo sul mercato, si è distinto per carattere e innovazione, un modello di riferimento, iconico, che si è sempre rigenerato con successo.

La nuova serie si propone con un appeal atletico ed anche elegante, restando il modello più accogliente e confortevole della gamma. L’abitabilità resta ancora la sua caratteristica vincente, ora esaltata dalla scelta di materiali di qualità e finiture curate, che ben si armonizzano con l’ampio tetto panoramico in cristallo.



Non manca la tecnologia, rappresentata dalla connettività e da una motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 CV, dai consumi altamente efficienti e dall’autonomia fino a 1.100 km con un pieno, senza necessità di ricarica.



Sicurezza e performance sono assicurati dalla piattaforma CMF-CD, dal telaio appositamente progettato e dai 32 dispositivi di assistenza alla guida. Il piacere di guida è esaltato dai dispositivi Multi-Sense e da 4Control Advanced, il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault.

La commercializzazione è programmata a partire dalla primavera 2023.