25/06/2019

Progettata per il mercato indiano, Renault Triber offre abitabilità e versatilità abbinate ad un design destintivo. Triber è un veicolo compatto che permette di trasportare fino a 7 persone e offre il maggior volume della categoria.



Nel frontale si notano gli elementi stilistici tipici del brand, come le luci di marcia diurne a LED con profili cromati C-Shape e le mascherine nere dei proiettori. Il logo Renault è messo in evidenza sulla griglia della calandra.



Gli interni mostrano un livello di equipaggiamenti è elevato e troviamo tecnologie avanzate che consentono una piacevole esperienza di bordo. Triber è dotato di un gruppo motopropulsore unico, effiente e performante allo stesso tempo.



La gamma delle unità accoglie il nuovo motore Energy 3 cilindri benzina da 1.0 litro da 72 CV, abbinabile ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad una trasmissione robotizzata.