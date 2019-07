02/07/2019

Opel Grandland X Hybrid 4 rappresenta la prima vettura ibrida plug-in del marchio. In dotazione sono disponibili due motori elettrici da 80 kW abbinati a un motore turbo benzina da 1.6 litri Euro 6d-TEMP da 200 CV, per una potenza complessiva di 300 CV, che garantiscono prestazioni sportive ma anche consumi ed emissioni limitati.



Grandland X Hybrid4 percorre oltre 50 km in modalità solo elettrica. Per migliorare le performance Grandland X è dotata di un sistema frenante rigenerativo, che trasforma l’energia cinetica prodotta in decelerazione in energia elettrica, da utilizzare o accumulare nella batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh posizionata sotto ai sedili posteriori.



Il primo motore elettrico è accoppiato alla trasmissione automatica a otto velocità, mentre il secondo è integrato insieme al differenziale nell’asse posteriore per fornire una trazione integrale on demand. Grandland X dispone di quattro modalità di guida: elettrica, ibrida, sport e trazione integrale. L’equipaggiamento include il nuovo servizio telematico Opel Connect con informazioni live sul traffico, check dello stato della vettura tramite app e molto altro.