02/07/2019

Ford Puma è un crossover moderno sviluppato a partire dalla piattaforma di una B-car. L’efficienza e le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt. Questa unità integra l’assistenza alla coppia elettrica con un motore a benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri, per erogare fino a 155 CV.



Il carnet di equipaggiamenti include sistemi come l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring. Puma è, inoltre, il primo modello del suo segmento ad offrire il Lumbar Massage Seat, il sedile con massaggio lombare e l’Hands-free Tailgate, l’apertura e chiusura del portellone senza l’uso delle mani. Puma viene presentata in diversi allestimenti, tra cui la sportiva ST-Line e l’elegante Titanium.



Lo stile di Puma nasconde una praticità inaspettata grazie anche alle soluzioni di stivaggio posteriori, che garantiscono una capacità di 456 litri. Un vano di carico modulabile può ospitare oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata. La commercializzazione è programmata a partire dalla fine del 2019.