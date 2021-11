Ford E-Transit: va in scena l´elettrico

Anteprima italiana per Ford E- Transit che si svela nella cornice milanese e illustra tutte le caratteristiche di un veicolo innovativo, il primo modello commerciale completamente elettrico del brand.



Transit è un marchio ben noto ai professionisti che si avvalgono dei suoi servizi ed ora entra nel mondo dell’elettrico da autentico protagonista con l’ambizione di risultare un punto di riferimento tra i competitors.Tra le dotazioni, il modem FordPass Connect, di serie, fornisce la connettività necessaria per aiutare i clienti ad ottimizzare la flotta ed usufruire degli aggiornamenti Ford Power Up per il navigatore, insieme ad altre utili funzionalità.



Il Pro Power Inboardconsente al veicolo di alimentare strumenti ed attrezzature esterne grazie ad una potenza elettrica fino a 2,3 kW. E-Transit ha un'autonomia stimata fino a 317 km e mette a disposizione dei clienti europei un'ampia scelta di versioni per carrozzeria, passo, altezza del tetto e massa totale, offrendo fino a 25 varianti. La portata utile netta raggiunge i 1.758 kg nella versione van e fino ai 2.090 kg nei modelli cabinati.



In dettaglio, tra gli allestimenti troviamo: cassone refrigerato per la consegna di generi alimentari con ProPower Onboard da 2,3 kW; modello con sponde apribili per l'edilizia con segnalatori e sensori di peso; cassone ribaltabile per la rimozione dei rifiuti e furgone per consegne con punti di ancoraggio interni.



Per il lancio commerciale si dovrà attendere la primavera del 2022 ad un prezzo competitivo ed un equipaggiamento standard completo e dotato di tecnologie avanzate.

In Italia sarà disponibile nell’unico allestimento Trend.



Tra le caratteristiche di serie sono inclusi: controllo elettronico della temperatura, SYNC 4 con display touchscreen da 12 pollici, sistema Keyles Start, sedili riscaldati, parabrezza Quickclear,