Toyota: cresce la gamma electric

Cresce l’offerta del brand nipponico in ambito elettrico con le nuove proposte Proace City Electric e Proace City Verso Electric, che amplia ulteriormente la gamma di Toyota Professional.



I nuovi modelli offrono grande versatilità e si adattano ad usi diversi. Le due varianti, Van e Verso, da cinque a sette posti, sono proposti nelle versioni Medium (4,4 m) e Long (4,75 m).



Dopo il recente lancio dei furgoni di medie dimensioni Proace Electric, con l'arrivo dei furgoni compatti Proace City Electric si rafforza la posizione Di Toyota nel mercato italiano degli LCV.



In dettaglio, il veicolo Poace City Electric offre la stessa praticità delle versioni tradizionali con il medesimo volume di carico fino a 4,4 m3, fino a 700 kg di carico utile e fino a 750 kg di capacità di traino. L’alimentazione si affida ad un motore da 100kW e una batteria da 50 kWh che garantisce un’autonomia compresa tra i 260 e i 280 km.



La gamma della versione Van si articola su due allestimenti.

La versione d’ingresso Active include nel suo equipaggiamento il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense, radio con bluetooth, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e On Board Charger da 11kW.

Il top della gamma Comfort aggiunge un sistema multimediale con schermo da 8 pollici e smartphone integration, sensori di parcheggio anteriori, sensore pioggia, fari fendinebbia e Smart Cargo che aggiunge ulteriore volume di carico.



La gamma della configurazione Verso è composta invece da tre allestimenti. La versione di base Lounge è equipaggiata con Toyota Safety Sense, sistema multimediale con schermo da 8 pollici e smartphone integration, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e On Board Charger da 11kW.

La versione successiva Executive offre sensori di parcheggio anteriori, digital cockpit da 10 pollici, navigatore satellitare, specchietti elettrici con Blind Spot Monitor e sensore pioggia.

Infine, la versione Luxury, disponibile in configurazione Short L1 aggiunge il tetto panoramico, il wireless charger, i cerchi in lega da 17 pollici, lo Smart Entry & Start e il Toyota Traction Select.



E i prezzi? Proace City Electric è ordinabile con prezzi a partire da 29.600 euro per la variante Van a porta singola e da 39.850 euro per la variante Verso.