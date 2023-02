Hyundai Staria: versatile e innovativo

Sviluppato per ottimizzare funzionalità e abitabilità, il nuovo Van Hyundai Staria lancia la propria sfida ai competitors del suo segmento. Per il suo sviluppo è stato adottato un approccio inside-out, che parte dagli interni per ottenere il massimo comfort, senza rinunciare tuttavia ad un design distintivo.

A bordo i posti a sedere flessibili, insieme a dotazioni dagli standard elevati in termini di sicurezza, lo rendono ideale per ogni esigenza della mobilità, sia professionali che familiari.



L’atmosfera è focalizzata sul comfort degli occupanti. La postazione del conducente ha un’impronta tecnologica e presenta un display da 10,25 pollici, una fascia centrale con tecnologia touch e un comando del cambio Shift-by-wire a pulsanti. Non mancano i vani portaoggetti collocati in varie zone della vettura, insieme a funzionali porte USB.



Lo stile mostra connotazioni di stampo futuristico, evidenziando una forma aerodinamica ispirata alla luce che illumina l’orizzonte al sorgere del sole. La linea complessiva viene esaltata dai fari anteriori posizionati in basso e dall’uso di un’unica tinta per tutte le parti frontali.



Intrigante il trattamento satinato con effetto rame di alcuni elementi: logo, griglia, specchietti e cerchi. La presenza dei finestrini panoramici migliora la visibilità ed esalta gli spazi interni. In coda si fa notare l’ampio finestrino incorniciato da fanali posteriori verticali allungati.