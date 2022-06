Fiat Doblò: più green con la versione elettrica

Fiat Doblò, veicolo dalle due anime, soluzione ideale per la famiglia, ma anche per le esigenze professionali, si rinnova proponendo una quinta generazione che guarda alla mobilità sostenibile con la versione E-Doblò.



Il veicolo rappresenta, inoltre, il terzo modello elettrificato per il brand Fiat che si affianca alla Nuova 500 e ad E-Ulysse, ed è anche il terzo veicolo elettrico per Fiat Professional, dopo E-Ducato e E-Scudo.

In dettaglio, il nuovo Doblò è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (Van, Furgone Crew Cab, Combi) e offre un’ampia gamma di motorizzazioni in grado di soddisfare tutte le esigenze.



La gamma considera le esigenze dei professionisti, che utilizzano il veicolo per diverse ore al giorno, puntando sul massimo comfort.

Le Magic Features di Doblò assicurano il massimo in termini di modularità, sostenibilità e sicurezza.

L’opzione Magic Cargo consente un aumento della capacità di carico di 0,5 m3 e la possibilità di caricare oggetti lunghi. Sul lato passeggero, inoltre, è possibile sollevare il sedile e utilizzare il vano sottostante.

Disponibile anche un tavolino girevole centrale, per trasformare il Doblò in un ufficio mobile.

Magic Mirror è invece uno specchio retrovisore digitale da 5 pollici che permette tre differenti visualizzazioni; infine, grazie alla tecnologia Magic Plug, disponibile solo sull’E-Doblò, è possibile utilizzare l’energia elettrica prodotta dalla batteria per il cargo frigo o il banco di lavoro per elettroutensili.



Insieme alla versione elettrica, sono disponibili anche due motorizzazioni diesel: 1.5 litri in versione da 100 CV con cambio manuale; 1.5 litri da 130 CV, disponibile sia con trasmissione automatica a 8 marce, sia manuale. Completa l’offerta il motore a benzina 1.2 litri da 110 CV.



Il nuovo E-Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, e oltre 280 km di autonomia. Grazie alla nuova motorizzazione, raggiunge la velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima. Il conducente può scegliere tra diverse modalità: Normal, Eco e Power.



Il nuovo E-Doblò debutta in Italia con un’edizione speciale ricca di contenuti: la Launch Edition di colore Blu Mediterraneo include il Launch Pack (barre sul tetto, Magic Window, cerchi in lega da 16 pollici neri, specchietti ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici ed oscurati) volante soft touch, quadro strumenti digitale 10 pollici e Magic Top.