Il futuro di Peugeot? E’ elettrico

Peugeot, che di recente ha celebrato i 210 anni di vita produttiva, fa dell’elettrificazione il suo obiettivo primario, come dimostra la strategia che intende mettere in atto durante questo promettente 2021.



Peugeot ha sempre dato massimo rilievo ai veicoli commerciali e al loro contributo attivo nello sviluppo dell’economia. Per rispondere alla pressante esigenza di una sempre più consapevole sostenibilità, il brand transalpino intende offrire almeno una versione elettrificata di ciascun modello entro la fine dell’anno.

Questo progetto ha già visto l’introduzione del modello Peugeot e-Expert, un veicolo rivolto ai professionisti del trasporto. Disponibile in tre configurazioni (Compact, Standard e Long) e due diverse autonomie (230 e 330 km), si adatta a diversi impieghi.



Entro metà anno arriverà anche il nuovo Peugeot e-Boxer, la versione elettrica del più grande veicolo commerciale della gamma, in grado di assicurare ottime prestazioni, modularità interna e un carico utile fino a 1.890 kg. Proposto in una grande varietà di carrozzerie, soddisfa le esigenze più varie.

L’autunno vedrà, invece, il debutto del nuovo Peugeot e-Partner, versione green del veicolo più compatto della famiglia. Questo modello garantisce un'autonomia fino a 275 km nel ciclo WLTP.



Per quanto riguarda le autovetture, provoca grande curiosità il debutto di un modello che esplora nuovi spazi e intenzioni. La nuova 508 Peugeot Sport Engineered è una versione ad alte performance, una gran turismo che esalta il powertrain ibrido ricaricabile, proponendosi sia nella veste fastback che SW. Grazie ai tre motori la propulsione ibrida plug-in eroga una potenza complessiva pari a 360 CV.



Sviluppate dal team di Peugeot Sport, queste versioni gran turismo rappresentano il primo passo verso una gamma di auto sportive che si avvalgono di una tecnologia elettrificata.



Infine, durante il primo semestre del 2021, Peugeot svelerà due nuovi modelli che interpretano il concetto di Power of Choice, grazie a nuove versioni elettrificate. Si tratta del nuovo Peugeot e-Rifter, multispazio versatile e spazioso, a cui si affiancherà un modello del tutto inedito del segmento C.