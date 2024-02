Ford Kuga: nuova veste per il suv bestseller

Kuga si aggiorna e cambia pelle per continuare ad essere il riferimento della sua gamma e conservare la leadership del mercato europeo. La nuova serie vanta più appeal e rileva un upgrade nelle performance grazie ai propulsori ibridi. Aggiornati anche la connettività cloud e il pack di sistemi di assistenza alla guida.



Il design appare contemporaneo e declinato in diverse modalità, secondo il carattere dell’allestimento. Troviamo in catalogo l’elegante Titanium, la sportiva ST-Line e l’avventurosa Active, ognuna caratterizzata da elementi specifici.



A bordo spicca il sistema di infotainment SYNC 4, con una potenza di calcolo doppia rispetto alla versione precedente. Di serie è presente Alexa Built-in.

Non manca il comfort. I sedili scorrevoli della seconda fila possono aumentare lo spazio posteriore per le gambe fino a oltre 1 metro o creare fino a 140 litri di spazio extra nel bagagliaio.



La nuova Ford Kuga percorre fino a 69 km in modalità elettrica nella versione PHEV, ricaricabile sia durante la guida, sia tramite colonnine pubbliche o presa domestica.

La versione Full Hybrid offre un propulsore elettrificato, con un’autonomia che raggiunge i 900 km con un pieno di carburante. Sia Kuga Plug-In Hybrid che Kuga Hybrid AWD offrono un'accelerazione vivace insieme alle emissioni ridotte garantite dalla guida elettrificata.



La gamma di tecnologie di assistenza alla guida permette viaggi sicuri anche in condizioni difficili. Il nuovo Adaptive Cruise Control aziona automaticamente i freni in prossimità di curve, incroci e nel traffico, mentre il sistema di telecamere a 360 gradi supporta, grazie alla visione aerea, le manovre di parcheggio.

La tecnologia di illuminazione avanzata migliora il comfort e la sicurezza grazie a fari Full LED di serie. Sono, inoltre, disponibili i fari Matrix LED dinamici e predittivi con LED Coast to Coast.



La nuova Kuga è già ordinabile e le prime consegne sono previste in primavera.