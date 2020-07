Ford Bronco: il ritorno

Nuova famiglia di suv dal sapore vintage, Ford Bronco ritorna sulla scena automobilistica dopo una lunga assenza. Il veicolo offroad a stelle e strisce si pone in diretta concorrenza con altri agguerriti competitors del segmento, puntando su tre differenti versioni disponibili, per il momento, solo in terra americana.



A partire dalla fine del 2020 sarà proposto la variante Sport e successivamente, nella primavera 2021, le configurazioni a 2 e 4 porte. Tecnologia, appeal, ma soprattutto robustezza e solidità, senza tralasciare il dinamismo, caratterizzano il modello, che è versatile e affidabile in ogni condizione, anche quella più estrema.



I modelli a due e a quattro porte si presentano con un’attitudine più grintosa e prevedono di serie l’offerta di pannelli amovibili per il tetto e portiere all’occorrenza smontabili per offrire il sapore dell’avventura.



Il catalogo include ben sette allestimenti (base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands e First Edition), undici colori, quattro pacchetti opzionali e oltre 200 accessori per un veicolo realmente realizzato su misura. A bordo si nota uno schermo centrale da 12 pollici dotato del sistema Sync 4 compatibile con la nuova FordPass Performance App.



La trazione integrale è la connotazione principale ed è prevista in due varianti per i modelli a due e a quattro porte: quella base e quella evoluta con riduttore elettromeccanico con modalità Auto, 2H e 4H. Le modalità di guida sono sette: Normal, Eco, Sport, Slippery and Sand, Baja, Mud/Ruts e Rock Crawl e saranno di supporto dotazioni come il Trail Control, il Trail Turn Assist e il Trail One-Pedal Drive.



In base all'allestimento sono disponibili le protezioni sotto la scocca, il ancio di traino, il verricello e tanto altro. Per quanto riguarda le unità disponibili, le versioni a due e quattro porte offrono quattro cilindri 2.3 EcoBoost da 270 CV e V6 2.7 EcoBoost da 310 CV, abbinati al nuovo cambio manuale sette o dieci marce automatico SelectShift.



Passando alla versione Bronco Sport, il veicolo è più destinato ad una guida su strada. Realizzato a partire dalla piattaforma già in uso su Escape e Kuga, Bronco Sport adotta il tre cilindri EcoBoost 1.5 da 181 CV o in alternativa il quattro cilindri 2.0 EcoBoost da 245 CV, abbinabili alla trasmissione automatica otto marce con comando digitale.



Gli allestimenti previsti sono quello di base, cui si aggiungono: Big Bend, Outer Banks e First Edition. Il prezzo di partenza per la versione Sport è di circa 28.000 dollari, si sale a 30.000 dollari per i modelli a due e quattro porte.