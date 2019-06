Ford Puma: il crossover secondo l´Ovale Blu

New entry nella gamma Ford, che svela il nuovo modello Puma, crossover dall’appeal moderno ed intrigante abbinato all’innovativo propulsore EcoBoost Hybrid. Tante le caratterizzazioni estetiche interessanti di questo veicolo, a partire dai fari posti sulla parte superiore della fiancata e dalle linee atletiche che lo rendono sportivo. Le proporzioni da crossover compatto con una maggiore altezza da terra, assicurano una guida comoda e sicura.



Sviluppata a partire dalla piattaforma di una B-car, Puma offre le stesse proporzioni di un suv grazie al passo allungato.

L’efficienza e le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt. Questa unità integra l’assistenza alla coppia elettrica con un motore a benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri, per erogare fino a 155 CV.



Ricco il carnet di equipaggiamenti, che include sistemi come l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring. Puma è, inoltre, il primo modello del suo segmento ad offrire il Lumbar Massage Seat, il sedile con massaggio lombare e l’Hands-free Tailgate, l’apertura e chiusura del portellone senza l’uso delle mani.



Puma viene presentata in diversi allestimenti, tra cui la sportiva ST-Line e l’elegante Titanium. La livrea è disponibile in una serie di tonalità: Blazer Blue, Frozen White, Race Red, Solar Silver, Agate Black, Lucid Red, Grey Matter, Desert Island Blue, Magnetic e Metropolis White.



Lo stile di Puma nasconde una praticità inaspettata grazie anche alle soluzioni di stivaggio posteriori, che garantiscono una capacità di 456 litri. Un vano di carico modulabile può ospitare oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata.

br>Il MegaBox è uno spazio ricavato nel piano di carico e garantisce una capacità di 80 litri. Inoltre, il portellone di Puma presenta la soluzione a ripiani incorporata. Il telo copribagagli, montato sul portellone, si muove all’unisono con il portellone ed elimina la necessità di supporti laterali, garantendo un accesso senza ostacoli, adattandosi anche a oggetti voluminosi.A bordo di Puma, è stata introdotta un’ampia gamma di tecnologie che utilizzano 3 radar, 2 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni, racchiusi nel sistema Ford Co-Pilot.



Puma entra a far parte della varia e ricca famiglia Ford, composta dalle vetture: Fiesta e Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge e il nuovo Explorer Plug-In Hybrid. La commercializzazione è programmata a partire dalla fine del 2019. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet