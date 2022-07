Ford Bronco: dagli States all´Europa

Ford Bronco, iconica vettura americana è pronta a conquistare l’Europa affidandosi alle ben note capacità offroad, che le consentono grande agilità in ogni situazione.

Disponibile in un numero limitato, il veicolo a stelle e strisce si ispira al Bronco originale del 1966, riprendendo l’aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, senza dimenticare l’anima sportiva della Ford Mustang. La combinazione di questi elementi dà vita ad un suv unico e dallo spirito avventuroso.



Bronco si presenta con l’appellativo di G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain – capace di affrontare ogni tipo di terreno) grazie a un sistema di trazione integrale e a tecnologie innovative, tra cui il Trail Control e sette modalità di guida differenti. Il versatile fuoristrada offre di serie pannelli rimovibili, punti di montaggio integrati per gli accessori e materiali facili da pulire. È possibile scegliere tra molti accessori, che permettono la massima personalizzazione.



“Il Bronco è il fuoristrada più duro e versatile di Ford e la nuova generazione fonde il DNA della versione originale con le più recenti tecnologie per il controllo del terreno e una vasta gamma di accessori per dar vita a una nuova icona off-road”, spiega Matthias Tonn, Chief Engineer, Import Vehicles di Ford Europa.



Ford ha reintrodotto il modello nel 2020, dopo 25 anni di assenza, cercando di restare il più possibile fedele al DNA originale pur adottando alcune caratteristiche innovative.

Il frontale del veicolo propone la tipica griglia a tutta larghezza, i fari circolari e vistose scritte. I pannelli della carrozzeria squadrati sono progettati per rendere più visibili gli angoli esterni del SUV.



Il veicolo è dotato di un hard top rimovibile, completo di headliner fonoassorbente, che si separa in quattro pannelli. Tutte le porte possono essere rimosse garantendo la massima libertà di movimento e una visibilità maggiore in fuoristrada. I finestrini senza cornice riducono il peso delle porte. Sono, inoltre, rimovibili la griglia anteriore e il paraurti.



La vettura propone sospensioni HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension) e cerchi in lega da 17 e 18 pollici abbinati a pneumatici all-terrain per garantire il comfort su strada e la sicurezza in fuoristrada.



“Il Bronco è stato costruito per dare ai clienti la libertà di esplorare con fiducia e questa vettura iconica è adattabile a quasi tutti i tipi di avventura che si desidera intraprendere senza sacrificare il comfort, l'utilità o le prestazioni. È il SUV off-road più capace e versatile di Ford e in Europa sarà molto divertente”, conclude Matthias Tonn.