Audi Q7 2019

03/07/2019

Audi Q7 rinnova look e dotazioni condividendo con il suv coupé Q8 i nuovi stilemi della gamma Q. Il single frame ottagonale, caratterizzato da sei listelli verticali cromati, rende la nuova generazione ancora più imponente. Le prese d’aria laterali, suddivise in due parti, sono caratterizzate da un design più incisivo.



Tra le novità spiccano il concept di azionamento dei comandi integralmente digitale MMI touch response, i proiettori a LED Matrix HD con luce laser Audi e la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. La trazione integrale quattro e il cambio automatico tiptronic a 8 rapporti sono di serie. Indipendentemente dalla motorizzazione, le versioni a sette posti di nuova Audi Q7 sono dotate di serie delle sospensioni pneumatiche adattive.



Il pacchetto sportivo S line include le adaptive air suspension sport che ribassano l’assetto di 15 mm rispetto alle sospensioni pneumatiche standard. Di serie troviamo anche lo sterzo elettromeccanico a servoassistenza variabile in funzione della velocità. Audi Q7 è proposta con due motori diesel e un propulsore a benzina che condividono il frazionamento (6 cilindri), l’architettura a V e la cubatura di 3 litri.



Nel caso di Q7 45 TDI, il 3.0 TDI eroga 231 CV. Alla versione Q7 50 TDI è abbinata l’opzione più potente del V6 TDI con un potenza pari a 286 CV. Il motore top di gamma è il nuovo tre litri benzina in dotazione sulla Q7 55 TFSI, forte di 340 CV. Insieme al 3.0 TFSI, debutterà in seguito anche la versione plug-in hybrid Q7 55 TFSI, che completerà la gamma dei propulsori.