Audi skysphere concept: reveal a Pebble Beach

La Casa dei Quattro Anelli rivela la propria interpretazione della mobilità del futuro attraverso una concept innovativa, un prototipo elettrico dalla carrozzeria roadster in grado di offrire un´incredibile esperienza di guida altamente sportiva.

Il parterre scelto per svelare questa interessante premiere è quello esclusivo di Pebble Beach, evento d’Oltreoceano in programma nei prossimi giorni.



La vettura si affida ad un interasse variabile e soluzioni tecnologiche all’avanguardia come, ad esempio, la guida autonoma di Livello 4, che consente a due diverse anime, come quella GT e sportiva, di coesistere in perfetto equilibrio.

Alla sterzata integrale e alla gestione attiva predittiva dell’assetto si accompagnano la potenza massima di 632 CV e un nuovo approccio in fatto di stile, incentrato principalmente sulla definizione di nuovi spazi attorno ai passeggeri.



Audi skysphere concept è prevista in due differenti configurazioni: Granturismo e Sport, ciò è possibile grazie al passo variabile, ma anche alla presenza della propulsione elettrica, che riduce gli ingombri. Grazie ad un pulsante, il conducente è libero di scegliere l’esperienza di guida desiderata. Con passo ridotto, la roadster elettrica in configurazione Sport, presenta una lunghezza del corpo vettura di 4,94 metri, mentre il setup Granturismo porta la roadster a 5,19 metri e prevede la guida autonoma. Il volante e i pedali sono a scomparsa.



La configurazione variabile del passo e degli interni rappresenta qualcosa di rivoluzionario e assolutamente inedito. Disegnata in California ispirandosi alla leggendaria Horch 853, Audi skysphere concept adotta un motore elettrico, collocato al retrotreno, in grado di erogare 632 CV e di scattare da 0 a 100 km/h in 4 secondi. I moduli batteria sono posizionati alle spalle dell’abitacolo, sebbene alcuni di essi si trovino all’interno del tunnel tra i sedili, per un perfetto bilanciamento delle masse.