Skoda Superb 2019

05/07/2019

Skoda Superb aggiorna look ed equipaggiamenti, introducendo il modello top di gamma anche nella versione Scout e in seguito anche ibrido plug-in. Tra le dotazioni spiccano i fari full LED Matrix e una gamma ancora più ampia di sistemi di assistenza innovativi che includono il Cruise Control Adattivo con funzione predittiva e Side Assistant, ma anche l’Emergency Assist e il Front Assist con funzione predittiva di protezione dei pedoni.



A bordo troviamo inserti cromati, cassetti portaoggetti illuminati, nuovi rivestimenti dei sedili e cuciture in colori a contrasto. Con Kessy, il dispositivo di accesso senza l’inserimento delle chiavi, è possibile aprire tutte le porte senza utilizzare la chiave; il pulsante di avviamento Kessy Go è per la prima volta di serie. Oltre ai sedili sportivi in Alcantara con nuova seduta allungabile, spicca a bordo il Virtual Cockpit e tre diversi sistemi di infotainment con display da 8 e 9,2 pollici, a scelta.



La nuova Skoda Superb offre tre motorizzazioni diesel e tre benzina per una gamma di potenza da 120 CV a 272 CV. Debutta il 2.0 TDI 150 CV, il primo Diesel della nuova generazione Evo del Gruppo Volkswagen. Sono disponibili dieci diverse combinazioni di motore e cambio, con cambio DSG a 7 rapporti disponibile di serie o come optional.