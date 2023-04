Skoda Superb e Kodiaq: refresh con stile

Skoda anticipa la direzione stilistica di due modelli di riferimento della gamma, come Superb e Kodiaq, che saranno presto disponibili sul mercato.



Le vetture, che rappresentano le novità più importanti per quest’anno, saranno equipaggiate con moderne motorizzazioni che includono, oltre ai propulsori benzina e TDI, anche versioni elettrificate mild-hybrid e plug-in hybrid.



Per Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto: “Superb e #kodiaq sono due pietre miliari della nostra gamma ed è per questo che la presentazione delle nuove generazioni, in autunno, ha per noi un’importanza speciale. Superb è l’ammiraglia della nostra gamma di veicoli a combustione interna e rimarrà un riferimento in termini di comfort e spazio, tanto nella variante di carrozzeria berlina quanto in quella Wagon. La seconda generazione di #kodiaq, invece, alzerà decisamente l’asticella in fatto di sicurezza, tecnologia e versatilità. Per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, offriremo entrambi i modelli anche con motorizzazioni elettrificate, mild-hybrid e plug-in hybrid”.



La quarta generazione dell’ammiraglia Superb e la seconda del suv Kodiaq offrono soluzioni evolute in termini di innovazione e tecnologia, come supporto alla guida e garanzia di sicurezza.

Superb sarà disponibile sia con carrozzeria berlina che Wagon e si colloca, insieme a Kodiaq, ai vertici della gamme.