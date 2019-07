Renault Megane RS Trophy-R

09/07/2019

La Renault Megane R.S. Trophy-R è l’auto di serie più dinamica prodotta dal brand transalpino. La vettura adotta il motore 1.8 l da 300 CV della versione Trophy che ha subito degli interventi per migliorare le perfromance, puntando su tre aspetti.



E’ stata ridotta la massa eliminando la panchetta posteriore, introducendo cerchi in carbonio e impianto di scarico Akrapovič in titanio. I collegamenti al suolo sono stati rivisti, mentre l’aerodinamica è ancora più spinta per ottenere una migliore deportanza e circolazione dei flussi. La vettura sarà prodotta in serie limitata di 500 unità.