17/07/2019

Skoda Scala G-TEC è una versione alimentata a gas naturale che completa l’offerta di motorizzazioni del modello. Il motore 1.0 G-TEC eroga una potenza di 90 CV ed è alimentato da tre serbatoi in acciaio contenete 13,8 kg di gas naturale, che consentono un’autonomia di circa 410 km a gas naturale. In combinazione con il serbatoio di carburante da 9 litri l’autonomia totale arriva a circa 630 km.



La commercializzazione è rpogrammata a partire dall’autunno 2019. Scala 1.0 G-TEC offre un ricco corredo di dotazioni che include i sistemi ACC, Lane Assistant, Front Assistant con City Emergency Brake e i gruppi ottici LED con Full-LED in opzione. Grazie alla modalità con cui i serbatoi sono montati nel sottoscocca, la vettura conserva una capacità del vano bagagli di 339 litri.