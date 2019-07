19/07/2019

Opel Insignia Country Tourer sia ffianca alle versioni Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer. La vettura adotta la trazione integrale Twinster, l’asse posteriore con sospensione con cinque bracci e il potente motore diesel due litri BiTurbo sequenziale con 210 CV, cambio automatico ad otto rapporti.



La carrozzeria offre piastre sottoscocca anteriori e posterior, propone rivestimenti neri e grazie ad una maggiore altezza dal suolo consente di viaggiare anche in percorsi off road. Il telaio in dotazione è il FlexRide per supportare le elevate prestazioni con rapidità ed efficienza. Generosi gli interni, che accolgono assictrando la massima comodità gli occupanti.



I sedili posteriori sono riscaldabili e reclinabili con la configurazione 40/20/40. Il volume del bagagliaio arriva fino a 1.665 litri e si accede attraverso il portellone con apertura e chiusura automatica, Keyless Open & Start.