Ford Focus ST 2019

29/07/2019

Ford Focus ST rinnova il design e sarà disponibile sul mercato italiano solo nella versione cinque prote. La vettura offre una nuova gamma di motorizzazioni con il 12% in più di potenza e il 17% in più di coppia, rispetto alla precedente generazione. I nuovi propulsori, i motori benzina EcoBoost da 280 CV e il diesel 2.0 EcoBlue da 190 CV sono proposti in diversi step di potenza e coppia, assicurando prestazioni sportive. Sarà possibile scegliere tra una trasmissione manuale a 6 o automatica a 7 rapporti.



Inediti i Drive Modesche che consentono di modulare il carattere del veicolo in base al tipo di guida. Sviluppata per essere funzionale, la nuova Focus ST sfrutta l’abitabilità e l’eleganza della gamma Focus e presenta interni raffinati che contrastano con la praticità d’uso.



Oltre al volante sportivo e ai sedili Recaro color ebano, la vettura propone a bordo un pomello e battitacco in alluminio con finitura ST, pedali in lega, elementi decorativi metallici esagonali in argento satinato e impunture in metal grey per i sedili, gli inserti delle portiere e le imbottiture laterali della console centrale.



Il design richiama le linee dell’ultima generazione ma con un’attenzione in più all’aspetto sportivo. Si notano lo spoiler più ampio e più inclinato che ne aumenta la deportanza, gli scarichi a doppia uscita, che si posizionano ai lati del diffusore posteriore.



Le tinte disponibili includono l’esclusivo Ford Performance Blue e l’Orange Fury, accanto al Frozen White, il Magneticgrey, il Race Red, il Ruby Rede lo Shadow Black. Per i cerchi in lega sono previsti i modelli Dark Sparklee Magnetite Mattda 18 pollici, quest’ultimo anche da 19 pollici.