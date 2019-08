Maserati GranCabrio Sport Nerissimo Edition 16/08/2019

Maserati GranCabrio Sport Nerissimo Edition rappresenta il top della gamma sportiva del marchio del Tridente, dotata di un motore 90° V8 di cilindrata a 4691 cm3 con 460 CV e 7000 giri/min, 520 Nm è in grado di raggiungere una velocità di picco di 288 km/h ed un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi oltre ad avere un cambio automatico a 6 rapporti. La supersportiva, disponibile in edizione limitata, è dotato di una frenata da 100 a 0 di circa 35m.



Il peso della Maserati GranCabrio Sport Nerissimo Edition è di 1880 kg distribuiti su fronte/ retro rispettivamente del 49% e del 51 % dando leggermente più carico al posteriore. Con un capacità di serbatoio di 75 l. Le immagini della vettura arrivano direttamente dall’esposizione del «Loop» dello

rappresenta ildel marchio del Tridente, dotata di un motore 90° V8 di cilindrata a 4691 cm3 con 460 CV e 7000 giri/min, 520 Nm è in grado di raggiungere una velocità di picco di 288 km/h ed un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi oltre ad avere un cambio automatico a 6 rapporti. La supersportiva, disponibile in edizione limitata, è dotato di una frenata da 100 a 0 di circa 35m.Il peso della Maserati GranCabrio Sport Nerissimo Edition è di 1880 kg distribuiti su fronte/ retro rispettivamente del 49% e del 51 % dando leggermente più carico al posteriore. Con un capacità di serbatoio di 75 l. Le immagini della vettura arrivano direttamente dall’esposizione del «» dello Showroom ufficiale Maserati di Modena by Automania.

di Domenico Scalera