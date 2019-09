Opel Corsa 2020

02/09/2019

Giunta alla sesta serie, la nuova Opel Corsa è disponibile nche nella versione elettrica a batteria (Corsa-e). La tedesca compatta 5 porte è lunga 4,06 metri, ed è equipaggiata con motori benzina e diesel efficienti con livelli di potenza da 55 kW (75 CV) a 96 kW (130 CV). Tutti i propulsori risultano efficenti e in grado di garantire il massimo piacere di guida.



L’aspetto sportivo si affida alla leggerezza del design. La linea del tetto si ispira a quella tipica di una coupè e risulta ribassata di 48 mm rispetto al modello precedente, senza intaccare gli spazi di vivibilità all’interno, dove il guidatore siede in una posizione più bassa di 28 mm. Interessanti le dotazioni riservate alla sicurezza sia attiva che passiva insieme ai sistemi di assistenza alla guida e ai sistemi di infotainment.



Tra essi troviamo i fari anteriori attivi IntelliLux LED a matrice, il riconoscimento dei cartelli stradali o il cruise control adattivo con radar e il sistema di protezione della fiancata controllato da sensori. La nuova Opel Corsa viene offerta in quattro allestimenti. La versione d’ingresso è dotata di numerose tecnologie e funzioni di comfort, come il volante riscaldabile e i sedili in pelle riscaldabili con funzione massaggio per il guidatore. I sistemi di assistenza alla guida comprendono l’allerta incidente, il cruise control attivo, il sistema per il mantenimento della corsia di marcia e il riconoscimento dei limiti di velocità.



Al di sopra troviamo tre configurazioni con peculiarità differenti. Su Opel Corsa Edition sono presenti le funzioni più popolari, Corsa Elegance assicura il massimo comfort mentre Corsa GS Line offre caratteristiche più sportive.