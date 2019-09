09/09/2019

Versione dinamica e distintiva, la Skoda Kamiq Monte Carlo esibisce elementi della carrozzeria neri abbinati ad interni specifici. Nel frontale si notano la calandra in nero lucido, il rinnovato paraurti con appendici aerodinamiche.



Inedito il lettering nero Skoda sul portellone, mentre i cerchi in lega leggera hanno un design specifico e sono disponibili nelle misure da 17 pollici o negli opzionali 18 pollici. Nere sono anche le calotte degli specchietti retrovisori, le barre al tetto e le minigonne che ornano le fiancate. Al posteriore spicca il nuovo paraurti con ampio diffusore centrale.



Le dotazioni di serie comprendono i vetri posteriori oscurati e il tetto panoramico in cristallo. Gli interni accolgono conducente e passeggero anteriore su sedili sportivi regolabili con poggiatesta integrato e rivestimenti specifici Monte Carlo.



Il volante sportivo multifunzionale è in pelle perforata con cuciture rosse, anche le luci ambiente LED sono rosse e illuminano la console centrale, le tasche delle portiere, le maniglie e il vano piedi. L’arrivo di Kamiq Monte Carlo sulle strade è programmato per l’inizio del 2020.