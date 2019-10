Audi RS7 Sportback 2019

02/10/2019

Audi RS 7 Sportback rinnova design e dinamismo per offrire con la seconda serie una guida ancora più emozionale e performante. La versione ad alte prestazioni della coupé a cinque porte coniuga lo spirito sportivo ad un’elevata efficienza grazie all’abbinamento del V8 4.0 TFSI biturbo da 600 CV ai sistemi mild-hybrid a 48 Volt e cylinder on demand.



Ad eccezione del cofano, delle portiere anteriori, del tetto e del portellone, la carrozzeria si avvale di componenti RS. Il frontale è caratterizzato dal single frame privo di cornice a contrasto abbinato alla griglia a nido d’ape specifica RS in nero lucido. Le ampie prese d’aria con blade verticali total black ne enfatizzano il carattere sportivo. In coda spiccano la banda luminosa che collega i gruppi otticii e dallo spoiler a comando elettrico integrato nel portellone che fuoriesce quando si superano i 100 km/h.



L’impianto di scarico RS prevede due terminali ovali cromati integrati nell’estrattore in nero lucido. Di serie, la nuova Audi RS 7 Sportback adotta cerchi in lega a 10 razze a stella da 21 pollici. A richiesta, sono disponibili ruote in lega da 22 pollici a 5 razze a V dal look specifico, sempre a a scelta con finitura argento, titanio opaco o nero antracite lucido.



A bordo l’impostazione è minimalista e si armonizza con il concept dei comandi. Il volante sportivo, rivestito in pelle traforata, è appiattito nella parte inferiore e corredato dai bilancieri RS in alluminio e dei comandi multifunzione. I sedili sportivi RS rivestiti in pelle Nappa e Alcantara, di serie, sono caratterizzati dalla punzonatura RS e dall’impuntura a losanghe. La nuova Audi RS 7 Sportback include un’ampia gamma di tecnologie d’assistenza alla guida e dotazioni hi-tech in materia d’infotainment e connettività. La commercializzazione è programmata a partire dal quarto trimestre del 2019.