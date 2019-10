09/10/2019

La serie speciale Volkswagen Touareg Black Style è dedicata a chi ricerca stile distintivo abbinato a contenuti di tecnologia e di comfort. La vettura è equipaggiata con il motore Turbodiesel 3.0 V6 TDI da 231 CV ed è caratterizzata dal trattamento in nero opaco di molte parti degli esterni, come: la calandra, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, il nome del modello al centro del portellone posteriore e i terminali di scarico, oltre ai cerchi in lega leggera Esperance da 19 pollici specifici.



Questi dettagli possono essere associati ai colori carrozzeria Pure White, Grigio Silicio metallizzato o Nero Perla Riservata al mercato italiano, l’edizione Black Style è disponibile nel solo allestimento Advanced, il più completo e che si basa sulla versione Style.



Questa include, tra i dispositivi il rilevatore di stanchezza del guidatore Fatigue Detection, il sistema di monitoraggio Front Assist con riconoscimento pedoni e frenata di emergenza City, l’assistenza al mantenimento di corsia Lane Assist, il riconoscimento della segnaletica stradale, il cruise control adattivo ACC, la selezione del profilo di guida Driving Profile Selection, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, i fari a LED, il sistema di navigazione Discover Pro con schermo touch da 9,2 pollici e il Gesture Control.