28/10/2019

Prima vettura elettrica della gamma, la Mazda MX-30 rappresenta la risposta per quella clientela che vuole coniugare piacere di guida ad una scelta sostenibile. Tra le caratteristiche spiccano le porte freestyle, i materiali ecologici e la batteria dall’autonomia di circa 200 km, integrata nella struttura della scocca del veicolo, che contribuisce all’aumento della rigidità generale della carrozzeria.



Le dotazioni includono anche un sistema audio elettronico sincronizzato con la coppia del motore elettrico, questo comporta una migliore percezione delle variazioni di velocità del veicolo per il guidatore.



All’interno troviamo materiali eco-compatibili, come ad esempio la vera pelle sostituita da un’alternativa vegana. Di origine naturale è anche il sughero adottato per la consolle fluttuante sul tunnel, che offre uno spazio per riporre gli oggetti. Il lancio commerciale è previsto dalla seconda metà del 2020.