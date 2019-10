30/10/2019

Lexus LF-30 Electrified è una concept presenta nel design gli stilemi tipici di un BEV ben amalgamati alle più avanzate funzionalità tecnologiche, come il cockpit basato su un design human-centred e il sistema Steer-by-Wire.

Sfruttando l’assenza del cofano, la tradizionale griglia a clessidra di Lexus si è evoluta diventando elemento estetico preponderante del veicolo. La scocca è caratterizzata da un anteriore elegante e sinuoso che ben si armonizza ad una coda dalle forme nette e lineari.



L’opacità dei cristalli laterali è regolabile, offrendo agli occupanti un’ampia visuale sul paesaggio circostante e il massimo della privacy, secondo le esigenze. Il colore dell’anteriore e la luminescenza della scocca identificano la modalità di guida della vettura (normale o autonoma). La livrea è enfatizzata dalla tonalità Voltaic Sky, che impiega un innovativo rivestimento metallizzato di ultima generazione. La vettura adotta singole unità elettriche a trazione integrale collocate su ciascuna ruota.



Tra le dotazioni che sono impiegate dal veicolo spicca la tecnologia Lexus Advanced Posture Control, che gestisce la potenza erogata dai motori elettrici per adattare il comportamento della vettura alle intenzioni del conducente. LF-30 offre la possibilità di una ricarica wireless per semplificare i rifornimenti quotidiani.



L’intelligenza artificiale di bordo riesce a distinguere le voci degli occupanti e utilizza le informazioni personalizzate presenti nella Control Key del conducente utilizzandole durante il viaggio. La concept LF-30 Electrified è equipaggiata inoltre con il Lexus Airporter, un drone di supporto che svolge diversi compiti, come il trasporto dei bagagli dalla porta di casa fino alla vettura.