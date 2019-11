07/11/2019

Citroen C5 Aircross Hybrid arricchisce la gamma del brand affiancando alla proposta tradizionale una più sostenibile. La vettura dispone di un’offerta di personalizzazione completa, con dettagli studiati per la guida ibrida.



L’equipaggiamento include il nuovo Pack Color energizzante, che prevede inserti colorati negli Airbump sulle porte anteriori e nella zona inferiore del paraurti anteriore.



Si aggiunge ai Pack Color già esistenti (Silver, White e Red), disponibili su tutte le motorizzazioni di SUV C5 Aircross, portndo il numero di combinazioni esterne possibili a 39.



Interessante il logo ḧybrid sul portellone posteriore e il simbolo ḧsui passaruota anteriori nella tinta Electric Blue. Spicca anche lo sportellino di ricarica sul lato sinistro del veicolo, simmetrico rispetto allo sportellino del carburante posizionato a destra, facilmente accessibile per le ricariche e coerente con il design.



La propulsione si avvale di un motore termico PureTech 180 abbinato ad un motore elettrico da 80 kW installato tra il motore termico e il cambio elettrificato ë-EAT8. La batteria del motore elettrico, da 13,2 kWh, è di tipo Alta Tensione 200 V agli ioni di Litio. In modalità Hybrid, i due motori erogano una potenza complessiva di 225 CV alle ruote anteriori.



Il tempo di ricarica è ottimizzato: con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green’up Legrand) e 7 ore (con presa standard). Con una Wall Box da 32 A e con il caricatore opzionale da 7,4 kW, la ricarica richiede meno di 2 ore.