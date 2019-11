18/11/2019

Prima vettura elettrica della gamma, la Skoda CITIGOe IV è un modello compatto e dalla grande abitabilità, pensato per l’ambiente urbano. La potenza garantita di 61 kW (83 CV) e un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 260 km, rendono CITIGOe iV una vettura ideale anche per i neopatentati oltre a rientrare nel piano di incentivi, sia statali che regionali. La vettura si avvale di una batteria agli ioni di litio da 60 Ah, con capacità da 36,8 kWh, composta complessivamente da 168 celle.



Grazie alla presenza di serie di una presa di tipo CCS, può essere ricaricata fino all’80% in un’ora, utilizzando un carica batterie rapido a corrente continua da 40 kW. Il processo di carica dura 4:08 ore con una wallbox a corrente alternata da 7,2 kW oppure 12:37 ore utilizzando una ricarica domestica da 2,3 kW.



Esteticamente Citigo si distingue dalle versioni con motore termico per la calandra quasi interamente sigillata, come la presa d’aria nel paraurti anteriore, in modo da migliore la resistenza aerodinamica. All’interno sono specifici sia la leva del selettore del cambio, sia il pulsante per la selezione delle modalità di guida. La strumentazione è dedicata e gli inserti in plancia sono stati ridisegnati.



Commercializzata a partire da febbraio 2020, la vettura è configurabile in Italia in due allestimenti: Ambition e Style. La prima offre di serie: 6 airbag, cerchi Scorpius Argento 16 pollici, luci diurne LED, climatizzatore automatico, sistema Lane Assistant per il mantenimento della corsia, computer di Bordo, radio Swing da 6,5 pollici con Aux-In, slot per SD card, USB, Bluetooth, Ricezione radio digitale DAB+, Docking station per Smartphone, sedili sportivi neri e Skoda Connect.



La versione Style aggiunge i cerchi in lega Scorpius neri diamantati 16 pollici, calotte specchietti retrovisori e maniglie in colore carrozzeria, specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, sensori per il parcheggio posteriori, Cruise Control, volante multifunzione in pelle, Ambient Light in colore bianco sulla plancia, sedili sportivi in tessuto Style e regolazione in altezza dei sedili anteriori.