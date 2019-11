19/11/2019

Kia Futuron Concept è un suv coupé elettrico che anticipa la via futura del brand, già intuibile dalla denominazione, data dalla fusione delle parole Future e On. Il design è improntato al dinamismo abbinato alle proporzioni eleganti. Forme tese e fluide si sviluppano tutt’intorno alla carrozzeria regalando una nuova identità facilmente distinguibile.



Lunga 4.850 mm, alta 1.550 mm, con un passo di 3.000 mm, Futuron offre la tipica altezza da terra rialzata dei Suv. La propulsione è elettrica e si abbina ad una batteria ad alta capacità montata sotto il pianale e che fornisce l’energia elettrica ai quattro potenti motori elettrici, uno per ruota. Futuron Concept è equipaggiata con la tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), che include un sistema di sensori in grado di fornire funzioni di guida autonoma di Livello 4.



Gli interni riflettono la natura tecnologica tipica della guida autonoma, con superfici che scorrono fluide dal cruscotto attraverso i pannelli delle porte senza interruzioni. Le porte propongono l’illuminazione Star Cloud, mentre il sistema di ventilazione è integrato nel motivo a squame Dragon Skin. Una delle caratteristiche più importanti dell’abitacolo è il cockpit che avvolge il conducente.