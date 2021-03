Kia EV6: prime informazioni

Prima vettura della gamma ad impiegare la piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), la nuova Kia EV6 utilizza la nuova denominazione che servirà ad identificare i modelli a trazione elettrica.



“EV6 esprime al meglio la mission del nostro brand slogan Movement that inspires e della nostra nuova filosofia di design. Questo veicolo è stato progettato per fare di ogni singolo viaggio un motivo di ispirazione, andando a migliorare la vita quotidiana dei nostri clienti e fornendo loro il massimo di un’esperienza unica nella sua semplicità – sono le parole di Karim Habib, Senior Vice President e Head of Kia Global Design Center.



La nuova generazione di vetture elettriche sarà riconoscibile attraverso una nuova denominazione. Tutti i prossimi BEV (auto elettriche alimentate da una batteria) inizieranno con il prefisso EV, che ne facilita il riconoscimento dei prodotti. Kia EV6 debutterà su mercato mondiale a partire dal primo trimestre del 2021.