Kia: special edition per Niro EV ed EV6

Il catalogo di Kia Motors si arricchisce con l’offerta di una special edition dedicata ai modelli Niro EV ed EV6, pensate per chi è orientato ad una mobilità sostenibile.



Niro EV propone tre propulsori elettrificati efficienti, design distintivo e funzionalità avanzate e rappresenta un modello importante per il brand. Offre un'elevata autonomia a trazione elettrica di 460 km grazie a 150 kW di potenza e ad una coppia di 255 Nm. L’equipaggiamento include una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh, che richiede 43 minuti per ricaricarsi dal 10 all’80%.



La versione Kia Niro EV Business Special Edition è disponibile ad un prezzo di listino pari a 40.950 euro e offre un ricco corredo di dotazioni: Navigatore da 10,25 pollici con Apple CarPlay ed Android Auto; 7 anni di Kia Connect ed 1 anno di aggiornamenti gratuiti Over-The-Air; Assistenza Automatica ai Limiti di Velocità; Clima Automatico; Smart Key; cerchi in lega 17 pollici; garanzia per 7 anni senza limite di chilometraggio.



Viene inoltre lanciata la versione Style Special Edition che, ad un prezzo di 47.950 €, offre equipaggiamenti aggiuntivi: Highway Driving Assist; Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA); Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA); Sensori di parcheggio anteriori e posteriori; Portellone ad apertura automatica; Sedili in pelle artificiale riscaldabili e con funzione di supporto lombare; Fari full LED.



Per quanto riguarda, invece, Kia EV6, il primo BEV progettato sulla piattaforma dedicata Electric-Global Modular Platform (E-GMP), il veicolo declinato in due nuove configurazioni: Air Business al prezzo di 48.950 € ed Air Special Edition RWD e AWD, rispettivamente al prezzo di 58.450 € per la versione a trazione posteriore e 61.950 € per la versione a 4 ruote motrici e due motori da 325 cavalli di potenza.



La Air Business comprende: sedili in tessuto e pelle artificiale; Kia Navigation System con schermo touch da 12,3 pollici; cerchi in lega da 19 pollici; fari anteriori e posteriori full LED; ADAS: Lane Keeping Assist, Lane following assist, Smart Cruise Control, frenata di emergenza per vetture, pedoni, ciclisti e con funzione di svolta.



La Air Special Edition, invece, offre alcuni contenuti della versione top di gamma GT-line: cerchi in lega da 20 pollici; fari anteriori Full LED con fascio adattivo intelligente; sedili anteriori regolabili elettronicamente; sedili riscaldabili sia anteriori che posteriori; Mood lamps. Molto ricco l’equipaggiamento dedicato alla sicurezza.