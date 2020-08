Notizie Kia Stinger: upgrade in arrivo

18/08/2020 di Grazia Dragone Nuovi materiali e dotazioni aggiornate per la berlina fastback

Kia Motors svela alcune immagini del refresh della dinamica berlina fastback Stinger, puntando ad esaltare il carattere sportivo sia nel design esterno che a bordo.



L’upgrade si affida a scelte migliorative sul fronte della qualità, con la possibilità di scelte in linea con la personalità del cliente. L’ambiente risulta accogliente e confortevole e propone un design aggiornato con nuovi materiali e sistema di infotainment più evoluto.



Karim Habib, Senior Vice President e Head di Kia Global Design ha così commentato: “Stinger proietta un'aria di eleganza e comfort, e anche un ottimo scopo, per la guida su lunghe distanze. Il modello aggiornato si basa sull'elegante design Gran Turismo che abbiamo introdotto tre anni fa con un tocco moderno e un lieve accenno di aggressività per migliorare la sua presenza su strada. Anche gli interni sono stati migliorati e i nuovi elementi di design e le nuove tecnologie incorporate nello Stinger riconfermano le sue credenziali di consumata gran turismo”.



Nella parte anteriore si nota la tipica griglia tiger nose compresa tra i nuovi fari a LED. Le nuove lampade appaiono più scure e più lucenti con le luci spente e conferiscono all'auto una firma luminosa più high-tech.

In coda compare un nuovo e snello gruppo ottico posteriore dalla distintiva firma luminosa. I nuovi indicatori di direzione comprendono 10 unità LED individuali, disposti in uno schema a griglia per imitare l'aspetto di una bandiera a scacchi in stile motorsport.



Sarà possibile scegliere per gli acquirenti delle versioni potenziate silenziatori di scarico argentati luminosi più grandi, con un diffusore posteriore che conferisca ulteriore carattere.

L’equipaggiamento include anche due nuovi cerchi in lega di alluminio da 18 e 19 pollici, con disegni geometrici che sottolineano la natura sportiva.



Per quanto riguarda gli interni, l’architettura resta invariata e presenta un cruscotto ampio e orientato al guidatore, con spazi accoglienti per cinque occupanti. La sezione inferiore del volante presenta una nuova finitura metallica, abbinata alla cornice cromata che ora circonda il quadro strumenti digitale da 7,0 pollici.

A seconda delle specifiche, il cruscotto e le porte sono rifiniti con nuove cuciture a contrasto, mentre la consolle centrale è disponibile con finiture in alluminio o in fibra di carbonio.

Il lancio commerciale è inizialmente programmato in Corea dal terzo trimestre 2020, per poi approdare successivamente su altri mercati.

