22/11/2019

Lexus UX 300e rappresenta il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) sviluppato a partire dal modello di serie UX, urban crossover di cui è stata conservata l’impostazione stilistica, ma non solo. Partendo dalla guidabilità di Lexus UX, gli ingegneri hanno elaborato la nuova trasmissione elettrica per migliorarne ulteriormente le prestazioni.



L’abitacolo risulta, inoltre, tra i più silenziosi della sua categoria, rispecchiando ciò che da sempre è una caratteristica della gamma, sempre perfettamente insonorizzata. La funzione Drive Mode Select di UX 300e consente di gestire l'accelerazione e la decelerazione in base alle situazioni di guida. Le batterie sono dotate di un sistema di gestione della temperatura che opera a basse e alte temperature ambiente.



L'affidabilità è aumentata anche grazie alla presenza di sistemi di monitoraggio multipli che regolano la carica e prevengono il sovraccarico. Oltre all'aspetto esterno audace e sofisticato che fa pensare ad un elevato dinamismo, Lexus ha sviluppato speciali ruote aerodinamiche e una specifica copertura del sottoscocca.



La posizione del sistema shift-by-wire sulla console centrale contribuisce alla semplicità e alla funzionalità del design degli interni. Non manca il tema della sicurezza, ben rappresentato dal sistema di sicurezza attivo Lexus Safety System+ in grado di supportare il guidatore nel prevenire gli incidenti.