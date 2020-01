Ford Mustang Mach-E

31/12/2019

Suv dall’alimentazione elettrica, Mustang Mach-E amplia la famiglia affiancandosi alle versioni fastback e convertible. Libertà e dinamismo sono da sempre i valori espressi da questo modello ora declinato anche in una versione più sensibile alle tematiche ambientali.



Stilisticamente elegante, il veicolo della gamma Ford abbina tecnologia innovative alla presenza su strada. Atteso alla fine del 2020, Mustang Mach-E sarà disponibile con batterie con diverse potenze abbinate sia alla trazione posteriore che a quella integrale. Nella versione con trazione posteriore e batteria extended range, l’autonomia arriva fino a 600 km.



La proposta include anche una versione GT che punta a raggiungere un’accelerazione da zero a 100 km/h che sfiora i 5 secondi. Tre le modalità di guida: Whisper, Engage e Unbridled, ognuna con setting diversi in base alle esigenze.

Nella Mustang Mach-E a trazione integrale, un nuovo sistema all-wheel drive distribuisce la coppia in modo indipendente per singolo asse. Presenti anche nuove pinze freno Flexira Brembo in alluminio, che abbinano la funzionalità delle pinze classiche al design e alle dimensioni delle pinze flottanti.



Mustang Mach-E GT è, inoltre, dotata di sospensioni adattive MagneRide, in grado di gestire mutamenti delle condizioni stradali, garantendo una guida emozionante e confortevole. Inedito a bordo il sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC di nuova generazione, che utilizza l’apprendimento automatico per comprendere le preferenze dei conducenti. Il sistema introduce anche la compatibilità wireless con le app Apple CarPlay, Android Auto e AppLink da smartphone e dispositivi mobili.



Il tetto panoramico a vetro fisso ha una particolarità: uno speciale rivestimento sul vetro con protezione dai raggi ultravioletti aiuta a tenre l’abitacolo più fresco in estate e più caldo in inverno. La Mustang Mach-E sarà disponibile con pacco batterie agli ioni di litio in due livelli di potenza: da 75,7 kWh e con extended range da 98,8 kWh.



Queste batterie dispongono di 288 celle agli ioni di litio per la versione standard e 376 celle agli ioni di litio per quella extended range. Ford fornisce molteplici soluzioni di ricarica domestica e l’accesso alla rete di ricarica FordPass.