Audi Q2 2020

10/01/2020

Restyling per il suv tedesco Audi Q2 dotato di versioni più ricche e ancora più tecnologiche. Gli allestimenti offerti in catalogo sono cinque allestimenti: Q2, Business, Admired, S line edition e Identity Black.



In dettaglio, la variante Business prevede anche cruise control adattivo (ACC), il display a colori del sistema d’informazioni per il conducente, i proiettori a LED, gli inserti in alluminio spazzolato opaco, il poggiabraccia centrale anteriore e il pacchetto luci interne.



La variante Admired comprende sensori di parcheggio anteriori e posteriori, l’Audi smartphone interface, con Apple CarPlay o Android Auto sul display MMI, e i cerchi in lega da 18 pollici.



Il motore 1.5 (35) TFSI da 150 CV è abbinato al cambio manuale a 6 marce o alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.