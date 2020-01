13/01/2020

Vettura realizzata seguendo la strategia di elettrificazione della gamma, la Renault Captur ETECH adotta una innovativa motorizzazione ibrida ricaricabile E¬TECH Plug¬in.



Questa propulsione insieme alla batteria di maggiore capacità (9,8 kWh e 400V) di cui è dotata assicurano un’autonomia che permette di circolare in modalità full electric per 50 km fino a 135 km/h in ciclo misto e fino a 65 km in ciclo urbano.



Captur si presenta con una versatilità inedita: può funzionare senza consumare carburante nei percorsi quotidiani ed essere impiegata senza timori anche nelle lunghe percorrenze. Per massimizzare l’autonomia in modalità elettrica, è possibile ricaricare la batteria collegandola alla rete.



In alternativa, la nuova Captur E¬TECH Plug¬in funziona come un modello E¬TECH full hybrid. Dal punto di vista del design si notano i badge specifici sulla porta del bagagliaio e sul montante centrale, mentre a bordo li ritroviamo in corrispondenza dello Smart Cockpit e sulla leva del cambio. Il serbatoio del carburante si trova a sinistra del veicolo mentre la presa per la ricarica a destra.



Il nuovo Captur E¬TECH Plug¬In dispone di due grandi display che aiutano a monitorare le modalità di guida attivate.