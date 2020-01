20/01/2020

Edizione speciale ed esclusiva, la Bentley Mulsanne 6.75 Edition è limitata a 30 unità e rappresenta un omaggio alla Bentley Mulsanne, che non sarà più prodotta, e al motore V8 di 6.75 litri, sostituito dai propulsori V8 4.0, W12 6.0 e ibrido plug in.



Realizzata dalla divisione Mulliner, la vettura si distingue per caratteristiche specifiche. Spiccano le ruote di 21 pollici e una placchetta nel vano motore firmata dal presidente. A bordo troviamo sedili singoli e rivestimenti proposti nelle tinte: blu Imperiale, bianco Beluga, rosso Fireglow e marrone Tan.



La limited edition è impreziosita da dettagli di colore argento nella plancia. Si fa notare il logo 6.75 Edition cucito nei sedili e proiettato dalle luci a led inserite nelle portiere.